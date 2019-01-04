مسؤول كردي: نسعى لاتفاق مع بشار الأسد بصرف النظر عن الانسحاب الأمريكي

قال قيادي كردي بارز إن زعماء أكراد سوريا يسعون إلى اتفاق سياسي مع حكومة رئيس النظام بشار الأسد بوساطة روسية، بغض النظر عن خطط الولايات المتحدة للانسحاب من منطقتهم.

وقال بدران جيا كرد إن الإدارة التي يقودها الأكراد، والتي تسيطر على معظم شمال شرقي سوريا، عرضت خارطة طريق لاتفاق مع الأسد في اجتماعات استضافتها روسيا في الآونة الأخيرة وتنتظر رد موسكو.

تأتي هذا التصريحات وسط حشود عسكرية من فصائل المعارضة السورية مدعومة من تركيا لاستعادة مناطق على ضفتي نهر الفرات تقول إنها محتلة من قبل "تنظيمات إرهابية" في إشارة إلى وحدات حماية الشعب الكردية (أو حزب العمال الكردستاني).

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وكان رياض درار الرئيس المشارك لمجلس سوريا الديمقراطية، قد أعرب قبل أيام عن الأمل في أن تلعب فرنسا دوراً أكثر فعالية في سوريا بعد أن قرار الرئيس الأمريكي سحب قواته.