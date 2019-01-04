القبض على مصرفيين ببنك كريدي سويس في قضية احتيال بملياري دولار

تم القبض على ثلاثة مصرفيين سابقين من بنك Credit Suisse بسبب شبهات بدورهم في خطة احتيال بقيمة ملياري دولار مرتبطة بشركات في موزمبيق، بحسب السلطات الأمريكية.
ويُزعم أن المخطط تضمن قروضاً للشركات المملوكة للدولة في موزامبيق كما تم القبض على اثنين آخرين بينهما وزير المالية السابق للبلاد.
واعتقل الموظفون السابقون في بنك الاستثمار السويسري في لندن يوم الخميس. وتم إطلاق سراح المطلوبين بكفالة، بينما تسعى الولايات المتحدة لتسليمهم إليها.
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ووجهت اتهامات إلى أندرو بيرس، وسوريان سينغ، وديتيلينا سوبيفا، حسب لائحة اتهام صادرة عن محكمة مقاطعة أمريكية في نيويورك تقول إنه "من خلال سلسلة من المعاملات المالية بين عامي 2013 و 2016، تم اقتراض أكثر من ملياري دولار من خلال قروض من الحكومة الموزمبيقية".
وأضافت المحكمة الأمريكية بأنه و"على مدار المعاملات، فإن المتهمين احتالوا على المستثمرين، وأنشؤوا مشاريع بحرية كواجهات لجمع أموال لإثراء أنفسهم"، كما نقلوا عن عمد أجزاء من حصيلة القرض لدفع 200 مليون دولار على الأقل من الرشاوى، لهم ولمسؤولين حكوميين موزمبيقيين ولغيرهم.