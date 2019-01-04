القبض على مصرفيين ببنك كريدي سويس في قضية احتيال بملياري دولار

تم القبض على ثلاثة مصرفيين سابقين من بنك Credit Suisse بسبب شبهات بدورهم في خطة احتيال بقيمة ملياري دولار مرتبطة بشركات في موزمبيق، بحسب السلطات الأمريكية.

ويُزعم أن المخطط تضمن قروضاً للشركات المملوكة للدولة في موزامبيق كما تم القبض على اثنين آخرين بينهما وزير المالية السابق للبلاد.

واعتقل الموظفون السابقون في بنك الاستثمار السويسري في لندن يوم الخميس. وتم إطلاق سراح المطلوبين بكفالة، بينما تسعى الولايات المتحدة لتسليمهم إليها.