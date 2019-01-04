الأمم المتحدة تقول إن المحاكمة السعودية في مقتل خاشقجي "غير كافية"

قال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان اليوم الجمعة إنه لا يمكنه تقييم نزاهة المحاكمة الجارية بالمملكة العربية السعودية في قضية مقتل الصحفي جمال خاشقجي، لكنه أضاف أنها "غير كافية" في جميع الأحوال.

وحين سئلت رافينا شامداساني المتحدثة باسم مكتب حقوق الإنسان عن التقارير بأن الادعاء السعودي يطلب تنفيذ حكم الإعدام في خمسة من المشتبه بهم في جريمة القتل التي وقعت في الثاني من أكتوبر تشرين الأول، طالبت مجددا بإجراء تحقيق مستقل "بمشاركة دولية".

وأضافت أن مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يعترض دائما على عقوبة الإعدام.