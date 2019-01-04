شاهد: بيونسيه وجاي زي يساعدان متحف اللوفر على تسجيل رقم قياسي من الزوار

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قال متحف اللوفر في باريس الخميس إن فيديو لأغنية من أداء بيونسيه وزوجها جاي زي جرى تصويره في المتحف ساهم في زيادة أعداد زواره إلى رقم قياسي بلغ 10.2 مليون زائر العام الماضي، وهو أعلى عدد يسجله أي متحف في التاريخ.

كما ساعدت زيادة توافد السياح إلى باريس المتحف على تحقيق زيادة بنسبة 25 بالمئة في عدد الزوار في العام السابق.