كاليفورنيا: ثلاثة قتلى وأربعة جرحى في حادث إطلاق نار قرب لوس أنجليس

وكانت شرطة المدينة قد أعلنت عن الواقعة في تغريدة على تويتر طلبت فيها من السكان البقاء بعيدا عن مكان الحادث الذي يبدو أنه وقع في نادي لممارسة هواية البولينغ وألعاب الليز.

وتقع مدينة تورنس الساحلية على بعد 32 كلم من لوس أنجليس في ولاية كاليفورنيا.

وقد أوردت إحدى الصحف المحلية نقلا عن شاهد عيان قوله إن عراكا سبق إطلاق النار بنحو 15 دقيقة وأن هناك شخصين أصيبا في الحادث.