انطلقت حملة الصحة العامة "يناير الجاف أو دراي جانوري" في بريطانيا التي تحث الناس على الامتناع عن تناول الكحول خلال شهر يناير. وتدخل هذه الحملة الصحية في إطار التقليل من مخاطر الكحول في المملكة المتحدة التي يستهلك سكانها ملايين الليترات من البيرة والويسكي.
حملة "يناير الجاف".. شهر بدون كحول من أجل ثمانية أشهر من الفوائد
ويعتبر "يناير الجاف أو دراي جانوري" واحدة من أكثر تحديات السنة الجديدة شعبية تقترحها الجمعية البريطانية تغيير الكحول Alcohol Change UK .
المبادرة انطلقت لأول مرة في العام 2013 على شاكلة شهر من دون تبغ وتدعو للإمتناع عن شرب أي قطرة من الكحول طيلة شهر يناير/ كانون الثاني للوقوف على الفوائد الصحية الفورية لذلك خاصة بعد عطلة عيد الميلاد ورأس السنة. ووفقا لدراسة نشرت الأربعاء الماضي من طرف جامعة ساسكس في إنجلتر، فإن فوائد هذا التحدي يمكن الشعور بها لعدة أشهر. كما توصلت الدراسة إلى أنه من بين 900 فردَا يتناولون الكحول، 72 في المائة منهم استمروا في تناوله و4 في المائة توقفوا تماما.
كما أظهرت دراسات آخرى فوائد الإقتلاع عن تناول الكحول وحددت أهما في النوم الجيد وتخفيف الوزن والأكل المنتظم والجيد.
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تم تسجيل المصطلح "يناير الجاف" كعلامة تجارية من طرف مؤسسة الكحول الخيرية في منتصف العام 2014. وفي خضم حملة يناير/ كانون الأول 2015 تعاقدت منظمة الكحول لأول مرة مع منظمة الصحة العامة في إنجلترا.
ووفقاً لمنظمة الكحول، توقف أكثر من 17 ألف بريطاني عن شرب الكحول خلال شهر في يناير/ كانون الثاني 2014. وبالطبع المبادرة لا تسعد منتجي الكحول وأصحاب الحانات في البلاد وتطرح جدلا كبيرا بسبب الخسارة التي تتكبدها.