مقتل خبير متفجرات أثناء تفكيك قنبلة استهدفت إحدى الكنائس شرق القاهرة

لقي خبير مفرقعات مصرعه عندما كان يحاول تفكيك قنبلة زُرعت قرب كنيسة في مدينة نصر شرق العاصمة المصرية القاهرة بحسب وكالة الصحافة الفرنسية نقلا عن مصدر أمني.

ولم تعلن أية جهة عن مسؤوليتها عن الاعتداء فيما لم تصدر أية تصريحات رسمية من قبل الحكومة.

وقد شهدت مصر في السنوات الأخيرة الماضية العديد من الانفجارات استهدفت الكنائس القبطية ومنها ما تزامن مع الاحتفالات الدينية المسيحية كعيد الميلاد ما أودى بحياة العشرات. ومن أهم الاعتداءات كان تفجير كنيسة القديسين بالاسكندرية قبيل اندلاع ثورة يناير في عام 2011 وقد أسفر الهجوم وقتها عن مقتل 23 شخصا وجرح ما يزيد عن 100 آخرين تلتها عدة تفجيرات أخرى أهمها اعتداءان وقعا العام الماضي واستهدفا كنيستين في مدينة طنطا والاسكندرية وقد أسفرا عن مقتل 45 شخصا.

وفي نفس العام استهدف تفجير آخر كنيسة في حلوان جنوب القاهرة ما خلف 10 قتلى على الأقل.