أسطورة كرة القدم ديغو مارادونا يخضع لفحوصات طبيية بسبب نزيف في المعدة

غادر أسطورة كرة القدم الأرجنتيني دييغو مارادونا المستشفى في بوينس آيرس الجمعة بعد إجراء فحوصات دورية قبل عودته إلى المكسيك حيث يشرف على ناد من الدرجة الثانية. وكان النجم السابق للمنتخب الأرجنتيني قد دخل إلى عيادة في العاصمة الأرجنتينية صباح الجمعة.

وقال دييغو مارادونا لإذاعة لا ريد: "ذهبت إلى العيادة لإجراء أشعة بالرنين المغناطيسي ولا شيء يدعو للقلق". وأضاف بمزاج جيد دون تقديم المزيد من التفاصيل "ذهبت إلى العيادة في سن 58 وخرجت في الخمسين."

ولم يتم الإفصاح رسمياً عن أي معلومات عن حالة مارادونا الصحية، لكن مصادر طبية كشفت لوكالة أنباء الأرجنتين تالما تشير أن الفحوصات أظهرت إصابة النجم الأرجنتيني بنزيف غير خطير في المعدة. من جهته أكدت ابنة مارادونا دلما الخبر في تغريدة على تويتر وقالت:

"إلى كل أولئك الذين يشعرون بالقلق حقا بشأن والدي، أقول لهم إنه بخير، جياني (الابنة الأخرى لمارادونا) معه وسيعود إلى البيت قريباً. سأنشر الصورة التي وصلتني. لست معتادة على نشر كل الأخبار".

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وذكرت صحيفة "اولي" أن مارادونا البالغ من العمر 58 عاما دخل الى عيادة اوليفوس الخاصة في ضواحي بوينس ايرس الشمالية وعاد بالفعل الى بيته. وقال محاميه ماتياس مورلا عبر حسابه على تويتر، بعد الفحوصات الطبية الروتينية في الأرجنتين، سيستأنف التدريب مع الفريق"، مؤكداً أنه "سيواصل تدريبه" لنادي دورادوس دي سينالوا المكسيكي "حتى نهاية الموسم".

وتدخل الفحوصات الطبية التي أجراها ماردونا الجمعة في إطار تمديده عقد تدريب للنادي المكسيكي.

وسبق وأن خضع بطل العالم لعام 1986 لعمليتين جراحيتين على مستوى المعدة لتخفيض وزنه، كما عانى من عدة مشاكل صحية خطيرة، كانت آخرها في العام 2004، عندما دخل المستشفى في بوينس آيرس بسبب صعوبات في التنفس لمدة أحد عشر يوما.