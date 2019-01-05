شاهد: لاعب بايرن ميونيخ فرانك ريبيري يتناول قطعة لحم مغطاة بالذهب في مطعم بدبي

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استهل الجناح الأيسر لنادي بايرن ميونيخ الألماني فرانك ريبيري العام الجديد بطريقة أقل ما يقال عنها أنها "ساخنة ولامعة" ومبهجة للغاية. كيف لا وقد فضل الدولي الفرنسي أن يدلل نفسه وتناول "أكلة غريبة" يوم الخميس الماضي في مطعم بدبي، قطعة لحم مغطاة بالذهب. مهاجم المنتخب الفرنسي السابق نشر شريط فيديو على حسابه في إنستغرام يوثق اللحظة التي طلب فيها طبق اللحم المذهب. ويظهر في الفيديو فرانك ريبيري وهو يستعد للاستمتاع بشريحة اللحم المغطاة بالذهب.