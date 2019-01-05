شاهد: أوسلو.. العاصمة الأوروبية الخضراء لعام 2019

أُعلنت مدينة أوسلو رسميا أنها "العاصمة الأوروبية الخضراء لعام 2019"، يوم الجمعة، خلال حفل نُظمَ بمشاركة المفوضية الأوروبية للبيئة والشؤون البحرية والصيد البحري في قاعة "جائزة نوبل للسلام في العاصمة النرويجية.

وشارك في الحفل عمدة مدينة أوسلو وممثلون عن الجمعيات والهيئات النرويجية المعنية بالحفاظ على البيئة وإنتاج الطاقة الخضراء، كما شارك في الحفل شخصيات سياسية واجتماعية وأكاديمية بارزة.