ابتداء من الأحد.. كل مطلقة في السعودية سيصلها خبر طلاقها عبر رسالة نصية قصيرة

ابتداءً من يوم الأحد لن تكون النساء السعوديات آخر من يعلم بأنهن قد طلقن من أزواجهن بقرار من المحكمة بحسب ما كشفت عنه المحامية السعودية نسرين الغامدي. عضو الهيئة السعودية للمحامين أكدت أن وزارة العدل في المملكة أصدرت لائحة جديدة تلزم بموجبها بداية من يوم الأحد إخطار الزوجات بطلاقهن من أزواجهم بقرار من المحكمة عبر رسالة نصية قصيرة.

وقالت الغامدي بحسب موقع بلومبرغ "إن بعض الرجال يسجلون إجراءات الطلاق في المحاكم دون أن يخبروا زوجاتهم، مضيفة أن هذا الإجراء الجديد يضمن حصول المرأة على حقوقها عندما تطلق، خاصة فيما يتعلق بالنفقة". وأشارت المحامية السعودية إلى أن هذا القرار يضمن عدم إساءة استخدام الرجال لأي صلاحيات قانونية تصدر قبل الطلاق".

وورد في نسخة من نشرية وزارة العدل، بحسب الغامدي أن هذا الإجراء الجديد يدخل ضمن جهود الوزارة لمواكبة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية في إطار خطة رؤية المملكة السعودية 2030 التي يرعاها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.

للإشارة، اكتسبت النساء حقوقًا أكثر بداية من العام 2018 بعد تعيين محمد بن سلمان وليا للعهد قبل عامين، حيث رفعت الرياض الحظر المفروض على قيادة النساء للسيارات وخففت من العديد من القيود المتعلقة بالإختلاط ودخول ملاعب الرياضة.

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ومع هذا لاتزال النساء السعوديات مكبلات بنظام الوصاية من الرجل الذي يفرض عليهن. ووفقاً لـ هيومن رايتس ووتش فإن المرأة السعودية مجبرة على الحصول على موافقة الوصي عليها لتقديم طلب الحصول على جواز سفر والسفر خارج البلاد والدراسة في الخارج بمنحة حكومية والزواج وحتى الخروج من السجن.