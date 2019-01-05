ترامب ينفي التفكير في اختيار جيم ويب وزيرا للدفاع

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قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمعة إن تقريرا لصحيفة نيويورك تايمز يفيد بأنه يدرس اختيار السناتور الديمقراطي السابق جيم ويب وزيرا للدفاع "نبأ كاذب". ونقلت نيويورك تايمز عن مسؤول لم تنشر اسمه القول إن مايك بنس نائب الرئيس وميك مولفاني كبير موظفي البيت الأبيض تواصلا مع ويب. وقالت إن من وصفته بأنه مسؤول كبير بوزارة الدفاع أكد أن اسم ويب يتم تداوله في البيت الأبيض.