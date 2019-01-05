بولتون يحذر سوريا من استخدام الأسلحة الكيميائية في إدلب

لا تغيير في الموقف الأمريكي

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال في ديسمبر كانون الأول إن القوات الأمريكية نجحت في مهمتها لهزيمة ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية داعش ولم تعد هناك حاجة لوجودها في سوريا .

وقال بولتون للصحفيين على طائرة تقله إلى تل أبيب "ليس هناك تغير على الإطلاق في موقف الولايات المتحدة وأي استخدام من جانب النظام السوري لأسلحة كيماوية سيقابل برد قوي للغاية.. كما فعلنا في مرتين سابقتين".

وتابع قائلا "لذلك على النظام.. نظام الأسد، ألا تكون لديه أي أوهام بهذا الشأن".

واشنطن: التحضير لشن هجوم كيميائي على إدلب

وقصف ترامب سوريا مرتين بعد مزاعم عن استخدام الحكومة الأسلحة الكيماوية وذلك في أبريل نيسان 2017 وأبريل نيسان 2018. وفي سبتمبر أيلول قال مسؤول أمريكي كبير إن هناك أدلة تشير إلى أن قوات الحكومة السورية تجهز أسلحة كيماوية في إدلب آخر معقل كبير للمعارضة المسلحة في البلاد التي

بولتون يلتقي نتنياهو وبعده أردوغان

ومن المقرر أن يجتمع بولتون خلال زيارته مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس التركي طيب أردوغان. وقال إنه لا يلمح إلى أن سوريا مستعدة على ما يبدو لاستخدام أسلحة كيماوية.

انسحاب ولكن..

وأضاف بولتون "ونحن نعكف على تفاصيل كيفية تنفيذ الانسحاب وملابساته لا تريد أن يرى نظام الأسد أن ما نفعله يمثل أي تخفيف لموقفنا المعارض لاستخدام أسلحة الدمار الشامل".

وقال إنه إذا استخدمت الأسلحة الكيماوية ستكون هناك "الكثير من الخيارات على الطاولة... إذا لم يستوعبوا الدروس المستفادة من الضربتين (السابقتين) فإن الضربة القادمة ستكون أشد حسما".

وكان إعلان ترامب بسحب جنوده من سوريا قد فاجأ المسؤولين في واشنطن والحلفاء في الخارج وهي الخطوة التي كانت السبب في قرار جيم ماتيس الاستقالة من منصب وزير الدفاع الأمريكي كما أثار المخاوف من احتمال عودة ظهور التنظيم المتشدد في بلد شهد مقتل أكثر من نصف مليون شخص خلال الحرب السورية واضطر 11 مليون للفرار من منازلهم.