شاهد: اليابانيون يتنافسون في فن الخط بمناسبة العام الجديد

تنافس الآلاف من محبي فن الخطّ خلال مهرجان السنة الجديدة في العاصمة اليابانية طوكيو السبت على أمل الحصول على بداية جيدة للعام 2019. أكثر من 3000 شخص، تراوحت أعمارهم ما بين 3 و89 سنة تجمعوا في قاعة نيبون بودوكان لكتابة بعض المفردات والكلمات بطريقة "الكايكيزوم" فن الخط أو الكتابات الأولية في إطار التقليد الياباني خلال العام الجديد. وطُلب من المتنافسين كتابة بعض المفردات مع مراعاة سن ومستوى كل واحد منهم على قطعتين من الورق خلال 24 دقيقة.

وفن الخط، هو فن ممارس في اليابان ويتوزع على نطاق واسع في أجزاء كثيرة من آسيا. ويعتقد أن كتابة الأحرف الصينية يشحذ العقل ويحسن التركيز. ومن المنتظر الإعلان عن الفائزين في المسابقة السنوية التي تقام خلال السنة الجديدة في اليابان في حفل منفصل في 24 فبراير/ شباط المقبل.