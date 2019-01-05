ربحا اليانصيب ووضعا قائمة بـ 50 شخصا للتبرع لهم

قال فرانسيس وباتريك كونولي، وهما الفائزان بالجائزة الكبرى لمسابقة "يورو ميليونز"، إن أول ما فعلاه عندما علما بفوزهما باليانصيب، هو وضعهما لقائمة بجميع الأشخاص الذين سيقدمون لهم المال كمساعدة.

باتريك كولوني وهو صاحب القسيمة الرابحة، أكد في لقاء له أنه اضطر للتحقق من أرقام بطاقته 3 مرات على مواقع مختلفة، كون ما حصل صعب التصديق، بالإضافة إلى خوفه من أن يتعرض لمحاولة احتيال، ولم يهدأ حتى تأكد من تطابق أرقام بطاقته مع الأرقام الرابحة على مواقع مختلفة.