عاجل

عاجل

العالم

العالم في صور: من روسيا إلى الولايات المتحدة مرورا باليونان

 محادثة
بقلم:  Euronews 
العالم في صور: من روسيا إلى الولايات المتحدة مرورا باليونان
حجم النص Aa Aa
  • اليونان

احتفلت العاصمة اليونانية أثينا بحلول العام الجديد بالألعاب النارية التي زينت سما معبد البارثينون القديم فوق تلة أكروبوليس.

1 يناير/كانون الثاني 2019. رويترز الكيس كوتستنتينيكيس.

  • المكسيك

رجل يقف بجوار قسم من الجدار الذي يفصل بين المكسيك والولايات المتحدة بمنطقة بلاياس تيخوانا في المكسيك.

2 يناير/ كانون الثاني 2019. رويترز / محمد سالم.

  • روسيا

منظر عام يوضح كتلة مبنى منهار جزئيًا بمانايتاغورسك في روسيا.

1 يناير/ كانون الثاني 2019. رويترز/ أندري سيريبرياكوف.

  • الولايات المتحدة

رئيسة مجلس النواب، الديمقراطية نانسي بيلوسي خلال لقاء اجتماع مجلس اللنواب في الكونغرس رفقة بعض النواب.

مبنى الكابيتول في 3 يناير/ كانون الثاني 2019. رويترز/ كيفين لاماراك.

  • إيطاليا

ماركو فويس يقفز في نهر التيبر من جسر كافور، كجزء من احتفالات رأس السنة الجديدة في روما.

1 يناير/ كانون الثاني 2019. رويترز/ ألسندرو بياكي.