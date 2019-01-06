أفغانستان: مقتل 30 شخصا على الأقل في انهيار أرضي وقع أثناء التنقيب عن الذهب

مقتل عشرات العمال الأفغان في انهيار أرضي بأحد مناجم الذهب.

قال متحدث باسم الشرطة الأفغانية إن ما لا يقل عن 30 عاملا لقوا حتفهم بسبب انهيار أرضي في إقليم بدخشان بشمال البلاد يوم الأحد.

وذكر المتحدث باسم شرطة الإقليم سناء الله روحاني أن 7 عمال آخرين أصيبوا بينما كانوا يعملون داخل المنجم في منطقة كوهيستان.

وبحسب وكالة الصحافة الإيطالية التي نقلت الخبر عن مصدر مسؤول فإن الضحايا هم من سكان المنطقة الذين بدؤوا ينقبون عن الذهب في مكان محاذي لأحد الأودية قبل أن يفاجئهم الانهيار الأرضي.

وغالبا ما تشهد الأقاليم الجبلية في شمال أفغانستان انهيارت أرضية أودت حتى الآن بحياة العشرات.

وتزخر البلاد باحتياطي كبير من المعادن الثمينة لكن وبسبب الأوضاع التي تعيشها أفغانستان فإن الكثير من المناجم في حالة مهترئة وتفتقد لأدنى شروط السلامة.