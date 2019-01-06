عبر أحد محتجي حركة السترات الصفراء في فرنسا عن غضبه من الأوضاع السائدة في البلاد وتذمره من تعامل الشرطة مع المتظاهرين بعنف كبير وقام بتوجيه لكمات عنيفة لأحد اعوان الشرطة في العاصمة باريس السبت. وحاول المتظاهر ضرب عون الشرطة على وجهه وسط المظاهرات الحاشدة.
احتقان متزايد في الشارع الفرنسي: متظاهر من السترات الصفراء يوجه لكمات قوية لشرطي
واشتبك المتظاهرون مع الشرطة على جسر مشاة أمام متحف أورساي، في حين أطلقت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع على المتظاهرين الذين كانوا يسيرون في مكان قريب.
وخرج المتظاهرون في فصل ثامن من الاحتجاجات الشعبية للضغط على الرئيس إيمانويل ماكرون.
ووقعت بعض المواجهات بين الشرطة والمتظاهرين في مدن أخرى في فرنسا واستخدمت الغاز المسيل للدموع لتفريقهم في كل من بوردو وروان ونانت وتولوز.
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