احتقان متزايد في الشارع الفرنسي: متظاهر من السترات الصفراء يوجه لكمات قوية لشرطي

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عبر أحد محتجي حركة السترات الصفراء في فرنسا عن غضبه من الأوضاع السائدة في البلاد وتذمره من تعامل الشرطة مع المتظاهرين بعنف كبير وقام بتوجيه لكمات عنيفة لأحد اعوان الشرطة في العاصمة باريس السبت. وحاول المتظاهر ضرب عون الشرطة على وجهه وسط المظاهرات الحاشدة.