بايرن ميونيخ يفرض غرامة على ريبيري والسبب.. قطعة اللحم المغطاة بالذهب

اللاعب الفرنسي فرانك ريبري تحت وطأة غرامة مالية ثقيلة من ناديه بارين ميونيخ بسبب تجاوزاته التي تم تداولها على الانترنت وشريحة اللحم "الذهبية" في أحد مطاعم دبي.

فقد استهل الجناح الأيسر لنادي بايرن ميونيخ الألماني فرانك ريبيري العام الجديد بطريقة أقل ما يقال عنها أنها "ساخنة ولامعة" ومبهجة للغاية. كيف لا وقد فضل الدولي الفرنسي أن يدلل نفسه وتناول "أكلة غريبة" يوم الخميس الماضي في مطعم بدبي، قطعة لحم مغطاة بالذهب. مهاجم المنتخب الفرنسي السابق نشر شريط فيديو على حسابه في إنستغرام يوثق اللحظة التي طلب فيها طبق اللحم المذهب. ويظهر في الفيديو فرانك ريبيري وهو يستعد للاستمتاع بشريحة اللحم المغطاة بالذهب.

ووفقًا لصحيفة بيلد الألمانية، فإن قطعة اللحم المذهبة كلفت لاعب بايرن ميونيخ مبلغًا متواضعًا، 1200 يورو فقط، 1000 يورو مقابل الذهب. ورافق ريبيري الفيديو بتعليق قال فيه "لا توجد طريقة أفضل لبدء العام أكثر من رشة ملح وزيارة لأخي التركي". وأحضر قطعة اللحم المغطاة بالذهب، الجزار التركي نجم مواقع التواصل الإجتماعي نورسات كوسكي الذي يمتلك المطعم الذي قصده ريبيري.

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تصرف ريبيري لم يكن من ذوق الجميع في فرنسا وسرعان ما انتشرت عدة انتقادات له على مواقع التواصل الإجتماعي، حيث غردت الصحفية الفرنسية السابقة ورئيسة مؤسسة الطبيعة والإنسان، أودري بولفار قائلة "السيد فرانك ريبيري، إذا كنت لا تعرف ما تفعله بأموالك، فهناك الكثير من الأهداف النبيلة التي تنتظر التمويل والدعم في جميع أنحاء العالم".