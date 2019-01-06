شاهد: قالب كيك طوله 50 مترا ووزنه 1000 كغ بمناسبة عيد الميلاد

حاولت منظمة ألدياس الإسبانية غير الحكومية للأطفال، أن تعد كعكة لتكسر بها الرقم لأكبر قالب كيك.

الكعكة والتي تسمى بالإسبانية بـ روسكون، بلغ طولها 50 مترا، ووزنها حوالي 1000 كيلوغراما.

المحاولة جرت خلال احتفالات تقليدية بعيد الميلاد ، وتم توزيعها على أطفال المنظمة والزوار، أثناء استقبالهم للملوك الثلاث، الذين وصلوا على متن حوامة عسكرية.

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الاحتفال الذي يأتي وفق ما نص عليه الكتاب المقدس، حيث تحدث عن 3 حكماء قدموا للمسيح هدايا من ذهب وشجر المر وامتيازات.

ويمثل وصول الرجال الثلاثة في إسبانيا نهاية عطلة عيد الميلاد، حيث يتم تلقي الرسائل وتوزيع الهدايا ليلة 5 يناير وحتى اليوم التالي.

منظمة ألدياس للأطفال بدأت تحضير هذه الكعكة منذ سنوات في محاولة منها لجذب الآباء الذين يفكرون بالتبني.