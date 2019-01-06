قال ابن رئيس شركة نيسان المقال كارلوس غصن لصحيفة جورنال دو ديمانش الفرنسية الأسبوعية إن الادعاء الياباني يريد من والده أن يعترف بارتكاب مخالفات مالية. وفي أول مقابلة منذ أن ألقت السلطات اليابانية القبض على والده أثناء خروجه من طائرته الخاصة، أكد أنتوني غصن إن والده سيناضل من أجل إثبات براءته. وحول عما إذا كان والده يتحدث اليابانية، أجاب أنتوني غصن بلا، مضيفا "المفارقة أن الاعتراف الذي يريدونه أن يوقع عليه مكتوب باللغة اليابانية فقط". كما كشف أنتوني غصن أن محامي والده لم يطلع حتى الآن على ملف القضية بالكامل.
نجل كارلوس غصن: الادعاء الياباني يريد من والدي أن يوقع على اعتراف بلغة لا يفهمها
ويتم احتجاز كارلوس غصن في مركز احتجاز في طوكيو منذ اعتقاله في 19 نوفمبر/ تشرين الثاني بسبب مزاعم عدم الإبلاغ عن دخله في نيسان موتور. ويواجه أيضا اتهاما بارتكاب خرق جسيم للأمانة في قضية تحويل خسائر استثمار شخصي إلى حسابات نيسان. وينفي غصن الاتهامات.
ولم تسمح السلطات اليابانية لأنتوني غصن البالغ من العمر 24 عاما برؤية والده الذي قال إنه فقد عشرة كيلوغرامات من وزنه إذ يتناول ثلاثة أطباق من الأرز يوميا في الاحتجاز.
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ويمثل اعتقال غصن سقوطا مفاجئا لرائد الأعمال الذي كان يحظى بإشادة لإنقاذه نيسان بعدما كانت على وشك الإفلاس.
ظروف احتجاز قاسية
وتفرض السلطات اليابانية على غصن معاملة مثل غيره من المحتجزين إذ يتم احتجازه في غرفة صغيرة باردة ولم يتم السماح لمحاميه بالحضور أثناء استجوابه. اعتقال غصن أثار تدقيقا في النظام القانوني في اليابان حيث يقول الخبراء القانونيون إن ممثلي الادعاء غالبا ما يحاولون إجبار المشتبه بهم على الإدلاء باعترافات.
وقال شين كوكيموتو نائب رئيس الادعاء في مكتب المدعي العام لمنطقة طوكيو الشهر الماضي إن مثل هذه الطريقة لم تستخدم مع غصن.
ومن المنتظر أن يمثل كارلوس غصن أمام محكمة في طوكيو يوم الثلاثاء بعدما طلب عقد جلسة علنية لسماع سبب احتجازه. وسيكون هذا أول ظهور علني له منذ سبعة أسابيع.