الشرطة الأمريكية توقف واين روني بسبب السكر والشتائم

كشفت وثيقة قضائية أن لاعب كرة القدم الإنكليزي وأين روني أوقف بتهمة توجيه الشتائم للآخرين وهو في حالة سكر، بالقرب من واشنطن الشهر الماضي.

واعتُقل روني في مطار واشنطن دولس يوم 16 ديسمبر، ودفع غرامة قدرها 25 دولارا أمريكيا، بالإضافة إلى 91 دولارا تكاليف المحكمة.

وأصدر نادي دي سي يونايتد بيانا جاء فيه:"نتفهم اهتمام وسائل الاعلام بهذا الخبر، لكننا نعتقد أن هذا الأمر يعتبر شأنا خاصا بالنسبة إلى وأين، وأن النادي سيعالج هذا الأمر داخليا".

وتم منع اللاعب البالغ من العمر 33 عاما من قيادة السيارة لمدة عامين بعد اعترافه بالقيادة تحت تأثير الكحول عام 2017.

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