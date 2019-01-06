أهم الأفلام المرشحة لنيل جوائز غولدن غلوب 2019

في نسخة العام الجديد هل سيهزم فيلم "مولد نجم" فيلم "النمر الأسود"؟ وهل سيكون رامي مالك الذي تقمص دور فريدي ميركوري الأفضل ويتفوق على كريستيان بيل في دور نائب الرئيس ديك تشيني؟ شيء واحد مؤكد: سوف يكون البريق والشمبانيا والنجوم على موعد الأحد في حفل غولدن غلوب أوارد في طبعته الـ 76 والذي سيعطي إشارة إنطلاق المهرجانات السينمائية للعام 2019. الحفل ينطلق في الساعة 5:00 مساءً بحسب التوقيت المحلي (الاثنين 01:00 بتوقيت غرينيتش) في فندق هيلتون بيفرلي هيلز الفاخر.

خلال الشهر الماضي اختير فيلم "نائب" الذي قدم صورة حية عن حياة السياسي الأمريكي ديك تشيني وصعوده إلى السلطة في مقدمة الأفلام الجديدة بعد تحصله على ستة ترشيحات، غير أن خبراء هوليوود يراهنون خلال العام الجديد على فيلم "مولد نجم" الذي يجمع بين الثنائي ليدي غاغا وبرادلي كوبر للفوز بأغلب الترشيحات.

جوائز غولدن غلوب التي يترقبها نجوم السينما تطلق رسميا موسم جوائز الأفلام وتمهد سجادة التتويج بجوائز الأوسكار المرموقة المرتقبة في نهاية شهر فبراير/ شباط. توقعات ترشيحات غولدن غلوب صعبة جدا لأن الإختيار يوكل لأعضاء جمعية الصحافة الأجنبية في هوليود على عكس جوائز الأوسكار أو غيرها من المسابقات التي يقوم خلالها صناع الأفلام بالتصويت.

وعلى الرغم من الحذر فإن التوقعات تفيد بأن جائزة غولدن غلوب لأفضل مخرج ستكون من نصيب المخرج المكسيكي ألفونسو كوارون، شأنها شأن جائزة غولدن غلوب أفضل فيلم بلغة أجنبية التي ستكون من نصيب فيلم "روما" لنفس المخرج الذي سبق وان حاز على جائزة الأوسكار عن فيلم "الجاذبية" في العام 2014.

مفاجأت كثيرة

في الفئة الرئيسية "أفضل فيلم درامي"، يمتلك فيلم "مولد نجم" حظوظا كبيرة للفوز. "إنه المفضل ولكن لا يمكننا استبعاد مفاجأة كبيرة من أفلام مثل "النمر الأسود" و"بلاك كلانسمان- BlacKkKlansman" يقول كبير المحللين في بوكس أوفيس.

ويُرشح في فئة أفضل ممثل درامي، الممثل برادلي كوبر مناصفة مع الممثل رامي مالك الذي برز بشكل ملفت في تأدية دور فريدي ميركوري، المغني الرئيسي في فرقة كووين.

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أما فيما يتعلق بالكوميديا، يمكن لأداء كريستيان بيل الذي برع تقمص شخصية ديك تشيني لدرجة استحالة التعرف عليه أن يفوز بجائزة غولدن غلوب لأفضل ممثل. ولكن فيلم "نائب" الذي طرح إنقساما كبيرا بين النقاد بحاجة إلى الكثير من الحظ لتحقيق الفوز على الأفلام المنافسة له خاصة فيلم "الكتاب الأخضر" الذي لعب بطولته الثنائي فيغو مورتنسن وماهرشالا علي وكذلك فيلم "المفضلة " الذي يجمع ما بين ثلاثي الممثلات أوليفيا كولمان في دور الملكة آن وراشيل وايز وإيما ستون. إضافة إلى الفيلم المرتقب "عودة ماري بوبينز".

وستواجه إيميلي بلانت التي تؤدي دور ماري بوبينس، مدبرة المنزل ذات القوى السحرية أوليفيا كولمان في فئة "أفضل ممثلة في فيلم كوميدي". أما لدى الرجال فمن المرجح أن تكون المنافسة النهائية بين كريستيان بايل وفيغو مورتنسن.

كما تم ترشيح الممثلة أوليفيا كولمان التي تحصلت على جائزة أفضل ممثلة في مهرجان البندقية السينمائي لنيل جائزة غولدن غلوب عن دورها في فيلم "المفضلة". مسابقة غولدن غلوب تكرم أيضًا الأعمال التلفزيونية التي تزداد شعبية لدى المشاهدين.