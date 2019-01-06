في خطوة نادرة ومفاجئة.. سلطان ماليزيا يتنحى عن العرش

أعلن محمد الخامس سلطان ماليزيا تنحيه عن العرش يوم الأحد ليصبح أول سلطان يتنحى عن حكم البلاد قبل انتهاء فترة ولايته البالغة خمسة أعوام حيث لم يمر على توليه العرش إلا سنتان.

وقال القصر في بيان إن هذا القرار يسري بشكل فوري دون الخوض في سبب التنحي كما لم يرد مسؤولون بالقصر على طلبات للحصول على تعليق.

ويجري الجلوس على العرش في ماليزيا بالتناوب بين تسع أسر ملكية في هذا البلد. ويخضع اختيار السلطان القادم لتصويت يجريه مجلس الحكام المؤلف من جميع الأسر الملكية التسع.

وقال بيان القصر إن السلطان يشعر بامتنان للفرصة التي منحه إياها مجلس الحكام ووجه الشكر لرئيس الوزراء والحكومة.

وأضاف "عمل جلالته على الوفاء بالمسؤوليات الملقاة على عاتقه بصفته رأس الدولة، وكان ركيزة للاستقرار ومصدرا للعدالة وقلب الوحدة... للشعب".

ويأتي تنحيه بعد أسبوع من استئنافه لمهامه بعد أن حصل على إجازة مرضية لمدة شهرين.

وظهرت على مواقع التواصل الاجتماعي في ديسمبر كانون الأول صورا تزعم أنها للملك وهو يتزوج في روسيا. ولم يرد القصر على طلبات بالتعليق على الصور أو التقارير عن الزواج.