كبير موظفي البنتاغون يغادر منصبه في ثالث استقالة في أقل من شهر

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قدم الأدميرال الأمريكي كيفن م سويني، كبير موظفي وزارة الدفاع الأمريكية استقالته من منصبه في البنتاغون السبت وذلك بعد أسابيع من مغادرة جيم ماتيس منصبه كوزير للدفاع. وقال سويني في بيان له "بعد سنتين في البنتاغون، قررت أن الوقت قد حان للمغادرة والعودة إلى القطاع الخاص. لقد تشرفت بالعمل مع رجال ونساء وزارة الدفاع".