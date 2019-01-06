واقعة صادمة: بعد غيبوبة 10 سنوات.. سيدة أمريكية تلد طفلا وفتح تحقيق في القضية

رغم أنها ترقد في المستشفى في غيبوبة منذ عشر سنوات، فإن المرأة التي كانت قد أصيبت في حادث غرق وضعت طفلا الأمر الذي دفع شرطة فينكس بالولايات المتحدة لبدء تحقيق في تقارير بتعرضها لاعتداء جنسي.

وقالت وسائل إعلام محلية إن المرأة التي ترقد في غيبوبة في مركز هاسيندا للرعاية الصحية جاءتها آلام المخاض في 29 ديسمبر كانون الأول ووضعت صبيا. وأضافت التقارير أنه لم يكن أحد على علم بأن المرأة حامل ولا حتى طاقم الرعاية الصحية الذي لم يفهم في بادئ الأمر سبب أنينها.