ماي: بريطانيا ستدخل منطقة مجهولة إذا رفض البرلمان اتفاق بريكست

وقالت ماي لهيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) "إذا لم يتم التصويت على هذا الاتفاق في المرة المقبلة، فإننا سنكون بالفعل في منطقة مجهولة. لا أعتقد أن هناك أي شخص بوسعه تأكيد ما قد يحدث فيما يتعلق برد الفعل الذي سنراه في البرلمان".

قالت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي يوم الأحد إن المملكة المتحدة ستدخل منطقة مجهولة إذا رفض البرلمان اتفاق الخروج من الاتحاد الأوروبي في وقت لاحق هذا الشهر، نافية صحة تقارير عن عزمها تكرار تأجيل تصويت أعضاء البرلمان على الاتفاق.

ماي ألمحت إلى أن نقاشا سيبدأ الأسبوع المقبل، وأن التصويت سيجري في 14 أو 15 من الشهر الجاري.

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ولا توجد مؤشرات تذكر على إقناعها أعضاء البرلمان المشككين في الاتفاق.

ومن المقرر أن تغادر بريطانيا الاتحاد الأوروبي يوم 29 مارس القادم، إلا أن عجز ماي التوصل إلى اتفاق لخروج منظم أثار قلق رجال الأعمال والمستثمرين الذين يخشون من أن اتفاق بريكست يضر بمصالحهم.

وبالرغم من أن ماي قالت إن التصويت في البرلمان سيكون في منتصف الشهر الحالي، إلا أن تقارير صحفية توقعت أن تؤجله مرة أخرى، وكانت ماي أرجأت تصويت البرلمان في ديسمبر كانون الأول الماضي عندما بات واضحا أنها ستخسره بسبب عدم حصولها على مزيد من التطمينات من الاتحاد الأوروبي.

ووسط حالة عدم اليقين بشأن خطوات بريطانيا المقبلة، بدءا من الخروج من الاتحاد دون اتفاق وانتهاء بعدم الخروج من الأساس، أفاد استطلاع رأي نُشرت نتائجه يوم الأحد بأن مزيدا من البريطانيين يريدون بقاء بلادهم في الاتحاد الأوروبي واتخاذ قرار نهائي بأنفسهم في هذا الصدد عبر إجراء استفتاء ثان.

وفي ظل استئناف البرلمان مناقشاته بشأن الاتفاق في التاسع من يناير كانون الثاني، قالت ماي إنه لا يزال هناك المزيد من العمل الذي يتعين القيام به من أجل الحصول على تطمينات بخصوص الترتيب الخاص بأيرلندا.

كما تعهدت ماي بأن يكون للبرلمان دور أكبر في باقي مراحل عملية الانسحاب، محذرة من أن رفض الاتفاق ربما يفضي إلى عدم خروج بريطانيا من الاتحاد.

وقالت ماي "لا تدعوا البحث عن (الوضع) المثالي يقوض ما هو جيد، لأن ذلك يخاطر بأن ينتهي الأمر بعدم الخروج من الاتحاد على الإطلاق".

ولم ترد رئيسة الوزراء على ما إذا كانت ستسعى مجددا لإقرار الاتفاق في البرلمان إذا جرى رفضه في التصويت المقبل.

كما لم ترد بصورة مباشرة عند سؤالها عما إذا كانت تقود البلاد إلى خروج من الاتحاد دون اتفاق، لكنها جددت رفضها إجراء استفتاء ثان على هذا الانسحاب.

وقالت ماي إن إجراء استفتاء ثان سيثير انقساما كما أنه سيُعدّ عدم احترام للذين صوتوا من أجل الانسحاب في الاستفتاء الأول. كما أشارت إلى أن الوقت المتبقي لن يسمح بإجراء استفتاء جديد.

وأضافت ماي "في حقيقة الأمر لن يتسنى إجراء استفتاء من الناحية العملية... قبل 29 مارس".