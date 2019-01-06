شاهد: روما تغرق تحت النفايات ومدراء المدارس يهددون بعدم استئناف الدراسة

تشهد العاصمة الإيطالية روما حالة طوارئ فيما يتعلق بجمع النفايات الحضرية بعد أن تراكمت القمامات خلال عطلة عيد الميلاد. هذا الوضع الكارثي تسبب فيه الحريق الذي دمر مركز حرق النفايات الرئيسي في المدينة في ديسمبر/ كانون الأول الماضي وكذلك التصرفات غير الحضرية لبعض السكان الذين تخلصوا من قماماتهم بطرق عشوائية.

وبنهاية الأسبوع الأول من العام الجديد بدأ الوضع العام يتحسن في المدينة السياحية ولكن بوتيرة بطيئة، ما دفع برئيس رابطة مدراء المدارس ماريو روسكوني لمراسلة عمدة روما المنتمية لحركة 5 نجوم فيرجينيا راجي مهددا بعدم إعادة فتح بعض المدارس يوم الاثنين بسبب التدهور البيئي أمامها.