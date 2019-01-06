شاهد: محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي يصل إلى باكستان في زيارة استمرت ساعات

وصل ولي عهد إمارة أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان يوم الأحد إلى باكستان، في زيارة استمرت لساعات.
وكان في استقباله رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، حيث عقدا اجتماعا ثنائيا، تلاه محادثات على مستوى الوفود.
وصل ولي عهد إمارة أبو ظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان يوم الأحد إلى باكستان، في زيارة استمرت لساعات.
وكان في استقباله رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان، حيث عقدا اجتماعا ثنائيا، تلاه محادثات على مستوى الوفود.
وزير الإعلام الباكستاني فواد شودري أكد أن المحادثات مع الوفد الإماراتي تمحور حول إقامة مصفاة نفط في باكستان، وأن هذه المحادثات وصلت إلى مرحلتها الأخيرة خلال الزيارة.
وقال شودري إن الزيارة ستعزز العلاقات بين البلدين.
المزيد من الأخبار على يورونيوز:
وبحسب إ.ب فقد كان من المتوقع أن يعلن ولي عهد أبو ظبي عن حزمة مساعدات مالية، إلا أنه غادر إسلام أباد فترة ما بعد الظهر دون أي إعلان.
وبحسب ما ذكرته "وام"، فإن الإمارات كانت قد أعلنت قبل أيام عن وديعة مالية بقيمة 3 مليارات دولار، سيتم وضعها في البنك المركزي الباكستاني، في محاولة لدعم الاقتصاد.