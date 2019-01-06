شركات الطيران الأكثر دقة في العالم

شركة طيران البلطيق في لاتفيا جاءت في المركز الثاني، من بين شركات الطيران التي وصلت أو غادرت في غضون 15 دقيقة من الموعد المحدد.

احتلت خطوط "كوبا" الجوية التابعة لبنما، المركز الأول في استطلاع عالمي، من حيث الدقة في المواعيد، للعام 2018، في استطاع عالمي، وهو استطلاع فشلت شركات الطيران الأمريكية الرئيسية أن تنافس في المراكز الخمسة الأولى.

التقرير الصادر عن شركة OAG للطيران، احتلت فيه شركة هونغ كونغ للخطوط الجوية، وطيران هاواي، وخطوط بانكوك الجوية في المراكز الثالث والرابع والخامس، ومن بين شركات الطيران الأمريكية الكبرى دخلت شركة دلتا إيرلاينز في قائمة أفضل 20 شركة.

ومن بين شركات الطيران الرئيسية العالمية، احتلت خطوط لاتام الجوية المركز الأول من حيث الدقة، كما جاءت شركة دلتا وألاسكا إيرلاينز وخطوط ساوث ويست الجوية، وخطوط يونايتد وأميريكان إيرلانيز في أفضل 10 تصنيفات.

يذكر أن النمو الاقتصادي وتوسع الطبقة المتوسطة سيساهم في زيادة أعداد المسافرين جوا في العالم إلى حوالي 8.2 مسافرا عام 2037، بحسب توقعات الاتحاد الدولي للنقل الجوي، نصف هذا العدد من دول آسيا والمحيط الهادئ، خاصة الصين والهند.

وقد استخدم حوالي 4.3 مسافرا الخطوط الجوية للسفر العام الماضي، أي بزيادة نسبتها 6.1% مقارنة بالعام 2017.

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ومن بين المطارات الضخمة التي صنفتها OAG من حيث تقديمها الطعام لأكثر من 30 مليون مسافر، فقد احتلت شركة طوكيو هانيدا الترتيب الأول، من حيث أفضل أداء في الوقت المحدد العام الماضي.

وعلى الرغم من التصنيفات الرديئة لشركات الطيران الأمريكية، إلا أن 5 مطارات أمريكية كانت بين أفضل 10 مطارات عالمية، حيث جاءت أتلاتنا في المركز الثاني، بينما قفز مطار لوس أنجلوس إلى المركز الخامس، بعدما كان في المركز الحادي عشر، بينما لم يتواجد مطارا هيثرو وفرانكفورت من القائمة.