شاهد: كرة نار تسقط من الجو في نيوزيلندا.. نيزك أم بقايا قمر اصطناعي؟

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كان سكان بلدة تورانغا النيوزيلندية السبت على موعد مع مشهد مثير. حيث فاجأتهم رؤية كرة نار في السماء وهي تنشطر إلى قسمي قبل أن تسقط من الجو. وقد لفتت كرة النار تلك انتباه الجمهور أثناء حضورهم مقابلة في رياضة الكريكت في تلك المنطقة بحدود الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلي.

وقد أفادت سيدة صورت اللحظة المثيرة أنها سمعت انفجارا ضخما قبل أن تشهد انشطار الكرة. فيما قال آخر إنه يجزم أن الأمر يتعلق ببقايا قمر اصطناعي روسي كوسموس 2430 وهي نفس النظرية التي ساقها لرويترز ديفيد غريغ وهو أحد أعضاء جمعية الفلك في بلدة تورانغا.