اعتقال 10 متهمين باغتصاب سيدة عشية يوم الانتخابات في بنغلاديش

قالت شرطة بنغلاديش يوم الاثنين إنها اعتقلت عشرة رجال أحدهم عضو في الحزب الحاكم فيما يتعلق بجريمة اغتصاب جماعي لسيدة صوتت لصالح تحالف المعارضة الرئيسي خلال الانتخابات العامة المتنازع عليها والتي جرت الشهر الماضي.

وفاز ائتلاف رئيسة الوزراء الشيخة حسينة الحاكم، بقيادة حزب رابطة عوامي، بأكثر من 90% من المقاعد التي جرى التنافس عليها في الانتخابات التي شهدتها بنغلاديش في 30 ديسمبر - كانون الأول، حيث تخللها اتهامات بتعبئة الصناديق ببطاقات اقتراع وترهيب الناخبين وأحداث عنف أسقطت 19 قتيلا على الأقل.

وقالت الأمم المتحدة يوم الجمعة إن هناك "مؤشرات تبعث على القلق" على استمرار وقائع الثأر وخاصة ضد المعارضة السياسية، بينما ونفى حزب رابطة عوامي تلك الاتهامات وقال إنه لا يؤمن "بسياسات الثأر".