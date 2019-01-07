شاهد: قبيل الاحتفالات برأس السنة الأمازيغية في الجزائر.. مسابقة لأنظف وأجمل قرية

في إطار الاستعدادات للاحتفال بيناير (رأس السنة الأمازيغية) بقرية بني أورتيليان الواقعة في شرق الجزائر العاصمة، نظمت جمعيات مدنية ومواطنون مسابقة لأنظف قرية أمازيغية في منطقة القبائل ببجاية وسطيف.

ويناير ذكرى تعود إلى 2969 سنة حين فاز الملك الأمازيغي "شيشناق" بالحرب ضد الفراعنة. ومنذ ذلك الحين، يحتفل أحفاده كل عام بهذا الانتصار التاريخي في 12 يناير/ كانون الثاني من كل سنة. يناير، هو الشهر الأول من السنة الأمازيغية، ويتزامن حلوله مع اليوم الثاني عشر من بداية السنة الميلادية. والسنة الأمازيغية تبدأ من سنة تسعمائة وخمسين قبل الميلاد، وبالتالي فإن التقويم الأمازيغي يزيد تسعمائة وخمسين سنة عن التقويم الميلادي، فتوازي السنة الأمازيغية 2968 السنة 2018 الميلادية.

وشارك سكان قرية بني أورتيليان من جميع الأعمار في هذه المسابقة من خلال تنظيف الشوارع ورسم لوحات تحسيسية على الجدران بألوان احتفالية ورموز بربرية.