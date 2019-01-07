شاهد: فرنسا تحيي الذكرى الـ4 للهجوم على "شارلي إيبدو"

ووسط إجراءات أمنية مشددة في محيط مقر صحيفة شارلي إيبدو بباريس، وبمشاركة عمدة المدينة آن هيدالغو وعدد من الوزراء، بينهم وزير الداخلية كريستوف كاستانر ووزير العدل نيكول بيلوبيت، تم وضع أكاليل الزهور أمام مقر الصحيفة.

تحيي فرنسا اليوم الاثنين الذكرى السنوية الرابعة للهجوم الذي شنّه متشددون على مقر صحيفة شارلي إيبدو ما أدى إلى مقتل 12 شخصاً بينهم عدد من رسامي الصحيفة، وإصابة آخرين.

وكان في مقدمة المشاركين في إحياء المناسبة الطاقم التحرير والإداري والفني لصحيفة شارلي إيبدو، وأيضاً أقارب وأصدقاء القتلى إضافة إلى الفعاليات الإعلامية والثقافية والحزبية في البلاد.

وكانت فرنسا في السابع من كانون الثاني/يناير 2015 دخلت في دوامة العنف الجهادي التي أوقع المئات من القتلى، في ذلك اليوم اقتحم الشقيقان سعيد وشريف كواشي مقر الصحيفة في باريس وقتلا 12 شخصا بينهم عدد من رسامي الصحيفة: كابو، ولينسكي، شارب، اونوريه وتينيو.

وسرعان ما انتشرت رسالة دعم للصحيفة بعنوان "أنا شارلي"، ونزل الملايين من الفرنسيين المصدومين إلى الشارع في تظاهرة ضخمة دعما للصحيفة التي تعرضت للهجوم، كان ذلك في 11 من كانون الثاني/يناير 2015 حين انضم الرئيس الفرنسي، فرنسوا هولاند، ، مع 47 من قادة دول أجنبية بينهم زعماء عرب، إلى المسيرة الحاشدة في العاصمة الفرنسية باريس، للتأكيد على نبذ العنف والإرهاب.

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