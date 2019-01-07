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إيران

نائب روحاني ليورونيوز: "سوريا استطاعت الخروج من أزمتها بفضل الدعم الإيراني"

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بقلم:  Euronews 
نائب روحاني ليورونيوز: "سوريا استطاعت الخروج من أزمتها بفضل الدعم الإيراني"
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قال نائب رئيس جمهورية إيران إسحاق جهانغيري خلال لقاء خاص أجرته يورونيوز إن جمهورية إيران الإسلامية هي "الدولة الوحيدة التي تملك مواقف ثابتة ومستقرة فيما يتعلق بقضية سوريا".

جهانغيري أشار إلى أن بعض الدول التي اشتركت مع إيران في المفاوضات كانت تصر على الإطاحة بالحكومة السورية وإقالة بشار الأسد، لكن "حكومة الأسد وجيشها والشعب السوري استطاعوا بفضل تلقيهم للدعم الإيراني الخروج من الأزمة منتصرين على جماعات متطرفة وأخرى كانت تخطط للاستيلاء على السلطة".

وجود غير قانوني على الأراضي السورية

جهانغيري وصف الوجود الأمريكي في سوريا بأنه غير قانوني وقال بأن الحكومة السورية لم تقم بدعوة الولايات المتحدة إلى أراضيها لمحاربة تنظيم الدولة الإسلامية، وقال أيضا "إنها حقيقة مسجّلة أن داعش وجماعات إرهابية أخرى، تعمل في العراق وسوريا، قد ظهرت للوجود عن طريق رعاية أمريكية وغربية، ورعاية بعض الدول الإقليمية ولاسيما منها السعودية والنظام الصهيوني".

وأضاف أيضا بأن تلك الأطراف اضطرت للمغادرة حين شعرت بعدم جدوى وجودها بعد "انتصار الحكومة السورية وتجاوزها للأزمة."

جهانغيري قال " أعتقد أن انسحاب الولايات المتحدة من سوريا يعني أن الأمريكيين أدركوا في النهاية أن وجودهم في سوريا مكلف ولا يخدم مصالحهم. لا ، ليس الأمر كما لو أن الآخرين قد يقيدون وجود إيران في سوريا.

الموقف الإيراني من الاتحاد الأوروبي

وفي معرض رده على سؤال مراسل يورونيوز فيما إذا كان الاتحاد الأوروبي يملك الإرادة اللازمة للوقوف في وجه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال جهانغيري إن الاتحاد الأوروبي يملك تلك القدرة من الناحية النظرية، وهو قد قام بعمل جيد حتى الآن، لكن من الناحية العملية فإن البنية الاقتصادية والمالية للاتحاد الأوروبي وبخاصة النظام المصرفي أظهرت أن الاتحاد غير قادر على تقديم نفسه كصانع قرار مستقل ولا هو كيان قوي قادر على مواصلة إنجازاته أو الوفاء بالتزاماته.

وأضاف أيضا "مع ذلك، ما زلنا نأمل في أن يبقوا على موقفهم من الاتفاقية".

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