سوريا: داعش يعلن تنفيذه هجوماً انتحارياً أسفر عن 17 قتيل وجريح

قال تنظيم الدولة الإسلامية إن عدة أشخاص قُتلوا إثر تفجير أحد أفراده نفسه يوم الاثنين في مبنى عام بمدينة الرقة السورية التي يسيطر عليها فصيل يقوده أكراد وتدعمه الولايات المتحدة.

وأعلنت الدولة الإسلامية مسؤوليتها عن الهجوم في بيان على وكالة أعماق التابعة لها. وأوضح البيان أن الهجوم استهدف "أحد مقرات الانتساب" للجماعة في الرقة وأن 17 سقطوا بين قتيل وجريح. ولم تذكر الوكالة مزيدا من التفاصيل.

ولم يرد حتى الآن أي رد فعل من قوات سوريا الديمقراطية التي يقودها أكراد والتي بسطت سيطرتها على المدينة الواقعة في شمال شرق سوريا بعد طرد الدولة الإسلامية بدعم حاسم من ضربات جوية قادتها الولايات المتحدة في عام 2017 بعد قتال استمر شهورا.

وقال اثنان من سكان الرقة، تواصلت معهما رويترز، إنهما سمعا دوي انفجار في منطقة بوسط المدينة يوجد بها مكاتب لقوات سوريا الديمقراطية. وأضافا أن أفراد هذه الجماعة طوقوا المنطقة والشوارع المحيطة بها بعد الانفجار.

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