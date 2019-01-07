كيفن سبيسي يمثل أمام المحكمة بعد اتهامه بالتحرش الجنسي من قبل أكثر من 30 رجلا

ومن المقرر أن يقف الممثل الحائز على جائزة الأوسكار أمام محكمة نانتاكيت الجزئية بعد اتهامه الشهر الماضي بارتكاب فعل فاضح والتحرش. وتظهر وثائق المحكمة أن سبيسي قال إنه يعتزم الدفع ببراءته.

من المقرر أن يمثل كيفن سبيسي ، البطل السابق لمسلسل "بيت من ورق - هاوس أوف كاردز"، يوم الاثنين أمام محكمة بولاية ماساتشوستس ليواجه تهمة التحرش جنسيا بشاب عمره 18 عاما بعد أن جعله يتناول مشروبات كحولية في حانة في نانتاكيت قبل أكثر من عامين.

وحاول سبيسي تجنب حضور الجلسة التي تعقد بجزيرة نانتاكيت قبالة سواحل ماساتشوستس قائلا بحسب وثائق المحكمة إنه يعتقد أن "حضوره سيزيد الدعاية السلبية المرتبطة بالفعل بهذه القضية".

والممثل الذي يبلغ من العمر 59 عاما واحد هو من بين عشرات الرجال في مجالات الترفيه والأعمال والسياسة وُجهت إليهم اتهامات بسوء السلوك الجنسي منذ أدت اتهامات للمنتج السنيمائي هارفي واينستين في عام 2017 إلى ظهور حركة (#مي_تو) المناهضة للتحرش.

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وكان أكثر من 30 رجلا قد قالوا من قبل إنهم كانوا ضحايا لتقارب جنسي غير مرغوب فيه من قبل سبيسي، الذي ثار جدل حوله عندما اتهمه الممثل أنتوني راب في أكتوبر- تشرين الأول 2017 بمحاولة إغوائه عام 1986 عندما كان يبلغ من العمر 14 عاما.

واعتذر سبيسي عن أي سلوك غير لائق مع راب. ونجم عن ذلك الجدل منع سبيسي من مواصلة العمل في مسلسل "هاوس أوف كاردز" الذي تنتجه نتفليكس، واستبعاده من فيلم "كل أموال العالم - أول ذا ماني إن ذا وورلد".

وفاز سبيسي بجائزة الأوسكار في عام 2000 عن فيلم "الجمال الأمريكي - أمريكان بيوتي".

وكانت الصحفية التلفزيونية السابقة في بوسطن هيذر أونرو أول من أثار الاتهامات الموجهة لسبيسي وذلك في نوفمبر- تشرين الثاني 2017 عندما قالت للصحفيين إن سبيسي تحرش جنسيا بابنها البالغ من العمر 18 عاما في السابع من يوليو- تموز 2016 في مطعم وحانة "كلوب كار" حيث كان ابنها يعمل.