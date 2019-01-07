شاهد: حفل زواج جماعي في مهرجان هاربين للثلج في الصين

أقيم حفل زفاف جماعي شارك فيه عشرات الأشخاص، على هامش مهرجان هاربين للثلج الذي يقام كل عام، ويجتذب ملايين الزوار في الصين.
وفي قاعات التجميل وضعت الفتيات زينتهن وارتدين الفساتين للاحتفال بلحظة تبادل العهود مع الأزواج. ولكن قبل ذلك، تجول الأزواج عبر شوارع مدينة هاربين، حيث رحب بهم مئات الأشخاص المصطفين على حافتي الطريق.
وقد جاء الأزواج من محافظات مختلفة، أملا أن يسجل يومهم الاستثنائي، ضمن سجل غينس للأرقام القياسية، لأكثر حفلات الزواج الجماعية تواترا. وشارك العشرات في حفل الزفاف وقال المنظمون إن جميعهم صينيون ما عدا زوجين حديثي الزواج من إيطاليا.
وقد أضحى هذا الحدث تقليدا للمرة 35، على هامش فعاليات مهرجان هاربين السنوي للثلج. وعبر تلك السنوات كان المشاركون يأتون أيضا من آسيا وأوروبا وإفريقيا وأمريكا وأستراليا، لاحياء ذكريات احتفالات الزواج.
وتبادل المشاركون عهود الزواج وسط أجواء باردة جدا. وبسبب انخفاض درجات الحرارة إلى دون 20 درجة، اضطر الأزواج إلى لباس معاطف فوق ثيابهم الأنيقة، حتى يقيهم ذلك البرد القارس، رغم أن القلوب دافئة على حد قول إحدى المشاركات.
تتابعون على يورونيوز أيضا:
في جولة صحفية.. الصين تقول إن وتيرة "توعية" المسلمين في شينجيانغ ستتباطأ
محاولة انقلاب عسكري في الغابون