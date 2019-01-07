شاهد: حفل زواج جماعي في مهرجان هاربين للثلج في الصين

أقيم حفل زفاف جماعي شارك فيه عشرات الأشخاص، على هامش مهرجان هاربين للثلج الذي يقام كل عام، ويجتذب ملايين الزوار في الصين.

وفي قاعات التجميل وضعت الفتيات زينتهن وارتدين الفساتين للاحتفال بلحظة تبادل العهود مع الأزواج. ولكن قبل ذلك، تجول الأزواج عبر شوارع مدينة هاربين، حيث رحب بهم مئات الأشخاص المصطفين على حافتي الطريق.