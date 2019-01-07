شاهد: "متحف الاخفاق" يحتفل بالابتكارات الفاشلة

تحت أضواء خافتة وجدت عديد الابتكارات الفاشلة، مثل لوحة ألعاب دونالد ترامب وقناع التجميل الالكتروني والدراجة البلاستيكية وقوارير صلصة الطماطم الخضراء، طريقها إلى الشهرة في "متحف الاخفاق" السويدي، الذي هو عبارة عن طابق من طوابق مركز ثقافي في وسط مدينة هلسنغبورغ، وقد أقيم المتحف ببادرة من عالم النفس الأمريكي د. سامويل ويست، الذي دأب على البحث عن العوامل التي تجعل الشركات الكبرى خلاقة أكثر، بإتاحة مجال النقاش وإثارة الاهتمام في إطار تربوي، وذلك من وراء الاخفاق. وكان مشروع سامويل أطلق في صيف 2017، بدعم من صندوق الابتكار السويدي، وقد بدأ الدكتور يتأثييث المتحف بأدوات تبرع له بها الزائرون. وينتظر أن يتم نقل "متحف الاخفاق" إلى شانغهاي، بعد أن يغلق أبوابه في السويد.