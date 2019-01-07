ويكيليكس يطالب الصحفيين بعدم نشر الأكاذيب والشائعات

ولم يتضح على الفور ما الذي أدى إلى توجيه هذا الإخطار إلى المؤسسات الإعلامية، لكن ويكيليكس أشار إلى صحيفة الغارديان البريطانية لنشرها ما قال إنه تقرير زائف عن أسانج.

وقال ويكيليكس في رسالة بالبريد الإلكتروني حملت عنوان "رسالة قانونية خاصة يوم الأحد، غير قابل للنشر" إن "هناك مناخاً شائعاً من الادعاءات غير الصحيحة عن ويكيليكس وجوليان أسانج، بما في ذلك افتراءات مغرضة نشرتها وسائل إعلام كبرى وأخرى "ذات سمعة جيدة".

"وبالتالي، يقع على عاتق الصحفيين والناشرين المسؤولية بشكل واضح، عن التأكد من الحقائق بدقة من مصدر رئيسي والاتصال بالقائمة التالية لضمان أنهم لا ينشرون، ولم ينشروا، أكاذيب افترائية عن ويكيليكس أو جوليان أسانج".