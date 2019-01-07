الكوري-الأمريكي جيم يونغ كيم رئيس البنك الدولي يستقيل من منصبه

قال البنك الدولي إن رئيسه جيم يونج كيم، الذي كان على خلاف مع سياسات ادارة ترامب بشأن تغير المناخ، سيستقيل اعتباراً من الأول من شباط/ فبراير، قبل أكثر من ثلاث سنوات من انتهاء فترة ولايته.

وقد رشح كيم، البالغ من العمر 59 عاماً، وهو طبيب ومدافع عن الصحة العامة، من قبل الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما لولايته الأولى والثانية. ودعم كيم تمويل مشروعات الطاقة الخضراء وأسقط الدعم إلى حد كبير عن استثمارات طاقة الفحم، لكنه تجنب المواجهات العلنية مع إدارة ترامب.