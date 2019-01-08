متزلجون في جبال الألب يلقون حتفهم في الثلوج الكثيفة

غطت الثلوج الغزيرة أجزاء من جنوب ألمانيا والنمسا وسويسرا في الأيام الأخيرة، مما تسبب في وفاة متزلجين إلى جانب انتشار فوضى السفر في بعض المناطق.

ولقي ما لا يقل عن سبعة أشخاص مصرعهم، ويجري البحث عن العديد من الأشخاص المفقودين.

حيث تقطعت السبل بـ 2000 شخص بعد محاصرة الثلوج لقرى ومنتجعات سياحية في النمسا، وترك أكثر من 4 آلاف منزل بدون كهرباء.

مصادر ذكرت أن ثلاثة متزلجين لقوا حتفهم في الانهيارات الثلجية في النمسا، بينما قتل اثنان من المتزلجين في بافاريا، وآخر عندما انهارت عليه شجرة بالقرب من باد تولز، كما توفي متسلقان في جبال الألب الإيطالية.

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المنطقة تواجه الآن ثاني أعلى مستوى للانهيار الثلجي عبر التيرول النمساوية وفي معظم جبال الألب البافارية. وتم تحذير المتزلجين لتجنب أي تزلج خارج عن مساره، كما تم إغلاق العديد من الطرق الجبلية بسبب مخاطر الانهيارات.

وأعلن مسؤولون في جنوب ألمانيا حالة الطوارئ، حيث تسببت عاصفة شتوية في ترسيب أكثر من نصف متر من الثلج، كما أجبرت الثلوج الكثيفة العديد من المدارس على الإغلاق في بافاريا، وأعاقت بعض خدمات القطارات.