إصابة 20 طفلا طعنا بالسكين أمام مدرسة ابتدائية بالصين

أصيب ما لا يقل عن 20 طفلا صباح هذا الثلاثاء طعنا، جراء هجوم شنه شخص مجهول استهدف مدرسة ابتدائية في الصين.

وحسب وسائل الإعلام المحلية نقل جميع الأطفال إلى المستشفى ومن بينهم 3 أطفال في حالة خطيرة.

ونجحت الشرطة الصينية في اعتقال المشتبه به أمام المدرسة، لكن لم تذكر حتى الآن دوافع الهجوم والأسلحة التي استخدمها.

وتعتبر حوادث طعن الأطفال ظاهرة في الصين، إذ جرى حادث مماثل في العام 2012 حيث قام رجل بطعن أكثر من 22 طفلا أمام مدرسة ابتدائية وسط البلاد.

كما هاجمت امرأة تحمل سكينا أطفالا عند بوابة روضة أطفال بمدينة تشونغتشينغ في جنوب غرب الصين شهر أكتوبر الماضي ما أدى إلى إصابة 14 طفلا.

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