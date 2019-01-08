بي إن سبورتس تتخذ قراراً بوقف خدمة بثها التلفزيوني فوراً في مصر

قالت شبكة (بي.إن سبورتس) الإعلامية المشفرة يوم الثلاثاء إنها أوقفت بأثر فوري الخدمات التي تبثها بالتعاون مع الشركة المصرية للقنوات الفضائية.

ومن شأن هذه الخطوة أن تلحق الضرر بعشاق كرة القدم في مصر الذين يتابعون هذه الرياضة عبر قنوات بي.إن سبورتس المالك الحصري لحقوق البث التلفزيوني للبطولات الكبرى مثل كأس العالم وبطولات الأندية والمنتخبات في أوروبا وأفريقيا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وشابت العلاقات بين الشركة القطرية والحكومة المصرية خلافات حول حقوق البث في السنوات الماضية.

للمزيد على يورونيوز:

شكوى قطرية مزدوجة ضد السعودية.. ومطالبات بتعويضات قدرها مليار دولار

الفيفا يعلن اتخاذ اجراءات قانونية ضد قرصنة شبكة بي أوت كيو

سجال بين تركي آل الشيخ والاتحاد الأوروبي لكرة القدم على تويتر

ونشرت المجموعة بياناً في صفحتها الرسمية على الإنترنت بعد ساعات من فوز مصر بتنظيم كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم لعام 2019 جاء فيه "تأسف مجموعة بي.إن الإعلامية لكونها غير قادرة على تقديم خدماتها مع الشركة المصرية للقنوات الفضائية اعتباراً من 8 يناير 2019".

وتم قطع الخدمة المقدمة من المجموعة في مصر فور صدور البيان الذي أضاف "يمكن لمشاهدينا في مصر مواصلة الاستمتاع بخدمات بي.إن كونكت على هواتفهم الذكية والأجهزة الأخرى".

وأكدت الشركة المصرية قطع البث مضيفة بأنها تسعى لحل المشكلة في أقرب وقت.