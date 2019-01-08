بريطانيا توسع منطقة حظر استعمال طائرات "الدرون"

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تعتزم الحكومة البريطانية توسيع منطقة حظر استعمال الطائرات دون طيار (درون)، بما يعادل خمس مرات المجال المسموح به حاليا، كما تعتزم إعطاء الشرطة سلطات جديدة ضد خرق المستعملين للقانون، وذلك بعد أن شهدت البلاد الشهر الماضي إصابة ثاني أنشط مطارات البلاد بالشلل.

وورد إعلان التغييرات الجديدة على لسان وزير النقل البريطاني كريس غريلينغ في البرلمان، في أعقاب اضطراب حركة المسافرين في مطار غاتويك تزامنا مع فترة أعياد الميلاد، حيث حلقت طائرة دون طيار (درون)، متسببة في إلغاء ألف رحلة جوية، والحاق الضرر بنحو 140 ألف مسافر، فيما دعي الجيش لتقديم المساعدة.