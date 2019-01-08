تعتزم الحكومة البريطانية توسيع منطقة حظر استعمال الطائرات دون طيار (درون)، بما يعادل خمس مرات المجال المسموح به حاليا، كما تعتزم إعطاء الشرطة سلطات جديدة ضد خرق المستعملين للقانون، وذلك بعد أن شهدت البلاد الشهر الماضي إصابة ثاني أنشط مطارات البلاد بالشلل.
بريطانيا توسع منطقة حظر استعمال طائرات "الدرون"
وورد إعلان التغييرات الجديدة على لسان وزير النقل البريطاني كريس غريلينغ في البرلمان، في أعقاب اضطراب حركة المسافرين في مطار غاتويك تزامنا مع فترة أعياد الميلاد، حيث حلقت طائرة دون طيار (درون)، متسببة في إلغاء ألف رحلة جوية، والحاق الضرر بنحو 140 ألف مسافر، فيما دعي الجيش لتقديم المساعدة.
وسوف يشمل الحظر هذه المرة منطقة النقل الجوي الحالية المحيطة بالمطارات، والتي يعادل قطرها 5 كيلومترات، وتمتد إلى نهاية التوسيعات الملحقة بالمدارج.
ويعد تعريض سلامة الملاحة الجوية إلى الخطر جريمة، يعاقب عليها القانون بأكثر من 10 سنوات سجنا. وكان عدد حوادث الطائرات التي تسببت فيها طائرات دون طيار زاد عددها بصفة كبيرة خلال السنوات الخمس الأخيرة. وقد كان عدد الحوادث سنة 2013 يعادل صفرا، مقارنة بمائة حادث السنة الماضية.
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