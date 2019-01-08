شاهد: هيونداي تبتكر "السيارة الرافعة" لكل الميادين الوعرة والعادية

خطى مصنع السيارات الكوري الجنوبي هيونداي خطوة لافتة نحو المستقبل، عندما عرض لأول مرة نموذج سيارة جديدة تتنقل مشيا وتتسلق على عجلات مثبتة أسفل أذرع، وذلك خلال المعرض السنوي للالكترونيات في لاس فيغاس الأمريكية.

وتقول هيونداي إن مفهوم المركبة "الرافعة" صممت حتى يمكنها السير على أرضية وعرة، وقعت فيها حوادث أو كوارث طبيعية. وتستطيع المركبة السير في ميدان ضربه زلزال أو مد بحري مثلا، حيث تستطيع المكوث على أذرع، ثم المشي في الميدان.

كما يمكن للسيارة الجديدة أن تستعمل على طرقات عادية ومناطق حضرية، بحسب المصمم ديفيد بيرون، الذي يقول إن الفكرة الرئيسية تتمثل في كيفية مساعدة شخص ما عالق في خندق، أو نقل شخص على كرسيه المتحرك من أمام منزله، دون أن يكون أمامه سلم يسير عليه.

وبين بيرون كيف يمكن فصل الجزء العلوي من المركبة عن عجلاتها، ما يسمح باستعمال العربة لأغراض مختلفة.

وفيما تمضي هيوندا قدما بتصميمها الجديد، فإنه لا يبدو أن هناك وكيل على المستوى المحلي، يمكن أن يتبنى تصنيع السيارة النموذج، في القريب العاجل.

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