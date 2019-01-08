إردوغان: قتال وحدات حماية الشعب السورية لداعش "كذبة كبيرة"

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان يوم الثلاثاء إن قتال وحدات الشعب السورية الكردية لتنظيم الدولة الإسلامية ليس سوى "كذبة كبيرة".

جاء ذلك في إطار انتقاد أردوغان لتصريحات أمريكية بأن على أنقرة حماية حلفاء واشنطن الأكراد. وكان يتحدث أمام أعضاء حزبه العدالة والتنمية في البرلمان.

وتعتبر تركيا وحدات حماية الشعب الكردية، التي تدعمها الولايات المتحدة في الحرب ضد تنظيم الدولة الإسلامية، تنظيما إرهابيا وجزءا من حزب العمال الكردستاني المحظور.

كما قال إردوغان إن تركيا لا يمكنها قبول تصريحات مستشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للأمن القومي بأن على أنقرة الموافقة على حماية حلفاء واشنطن الأكراد في سوريا.

وأضاف إردوغان، الذي كان يتحدث أمام أعضاء حزبه العدالة والتنمية في البرلمان، إن المستشار الأمريكي جون بولتون ارتكب "خطأ فادحا" بالمطالبة بشرط جديد للانسحاب الأمريكي من سوريا مضيفا أن تركيا لا يمكن أن تتنازل في قضية وحدات حماية الشعب الكردية السورية.

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