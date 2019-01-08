كاتب فرنسي يشعل الجدل بتصريحه أنه يفضل مواعدة من هن في نصف عمره

وقال الكاتب أيضاً إن النساء المماثلات له في العمر "غير مرئيات" بالنسبة له.

يان مواكس البالغ من العمر خمسين عاماً قال في تصريحات لمجلة ماري كلير بنسختها الفرنسية وطبعتها الورقية الصادرة في الرابع من كانون الثاني/ يناير، إنه لا يقدر على حب امرأة تماثله عمراً، وأضاف أنه يفضل جسد امرأة شابة: " أفضل جسد امرأة شابة، هذا كل ما في الأمر. نهاية القصة. لا أردي الكذب. جسد فتاة في الخامسة والعشرين استثنائي في حين أن جسد امرأة في الخمسين ليس استثنائياً على الإطلاق".

طبعاً كما دائماً وسائل التواصل الاجتماعي وجدت مادة دسمة للنقاش..

حيث نشرت كولومب شنيك، وهي صحفية وكاتبة تبلغ من العمر 52 عاماً ، صورة لمؤخرتها على موقع Instagram مع التعليق: " حسناً.. مؤخرة امرأة تبلغ من العمر 52 عامًا ... كم أنت أبله، أنت لا تدرك ما يفوتك، أنت ودماغك الصغير. "

وبينما أشار مستخدمون آخرون إلى نساء جذابات تجاوزن الخمسين عاماً، قال آخرون إن النساء اللواتي تجاهلهن بسبب سنهن يمكن أن يتنفسن الصعداء لإفلاتهم من الرصاصة".

مساء الاثنين، دافع مواكس عن تصريحاته وقال لمحطة الإذاعة الفرنسية آر تي إل إنه لا "يندم" على الإدلاء بها: "أنا أحب من أريد ولست مضطراً للرد على أي "محاكمة للذوق" تمثل بالنسبة لي غياب تام له.

حصل مواكس على العديد من الجوائز عن رواياته ، بما في ذلك جائزة غونكور المرموقة وجائزة فرانسوا مورياك من الأكاديمية الفرنسية، كما أخرج ثلاثة أفلام ويقدم برامج تلفزيونية.

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هنا ترجمة هذا الجزء من مقابلته:

ماري كلير: هذا يعني أنك قد تحب امرأة تبلغ من العمر 50 عامًا؟

يان مواكس: لا ، لا تبالغ. ذلك غير ممكن.

ماري كلير: هل تدرك كم هذا فظيع بالنسبة للنساء؟

يان مواكس: أنا أخبرك بالحقيقة. في الخمسين من العمر ، أنا غير قادر على حب امرأة تبلغ من العمر 50 عامًا "

ماري كلير: لماذا؟

يان مواكس: لأن

ماري كلير: اشرح لي

يان مواكس: أجدهن كبيرات في السن. عندما أكون في عمر الستين، سأتمكن من ذلك. من هي في الخمسين ستبدو شابة.

ماري كلير: هل يثير اشمئزازك؟

يان مواكس: لا ، لا يثير اشمئزازي. لكنه لا يعنيني، لم أكن لأفهم هذه الفكرة. هن غير مرئيات. أنا أفضل أجساد الشابات، هذا كل شيء. لن أكذب عليك ، جسد امرأة تبلغ من العمر 25 عامًا أمر غير عادي. جسد امرأة تبلغ من العمر 50 عاماً ليس استثنائياً على الإطلاق. لكنني لست كالرجال الذين لا يمكنهم الوقوع في حب إلا من يبلغن 25 سنة. أستطيع أن أحب امرأة تبلغ من العمر 40 عاماً.