كاتب فرنسي يشعل الجدل بتصريحه أنه يفضل مواعدة من هن في نصف عمره

Yann Moix, né en 68. Dans Marie Claire. Pourrait pas coucher avec une femme de 50 ans. “Un corps de femme de 50 ans n’est pas extraordinaire”. Je me dis que personne n’a dû t’apprendre, Yann, que ce qui est vraiment extraordinaire, sort souvent de l’ordinaire. Bonne route, gilet jeune ! It means: the guy is a writer, not a too bad one, but what he thinks about women is so pitiful... #yannmoix