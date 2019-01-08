قال وزير الداخلية الهندي يوم الثلاثاء إن بلاده ترغب في منح الجنسية لمهاجرين من الأقليات الدينية تعرضوا للاضطهاد في بلدان مسلمة مجاورة منها باكستان، مشيرا إلى عدم وجود مكان آخر من المتوقع أن يذهبوا إليه.
الهند تسعى لمنح الجنسية للمهاجرين المضطهدين من غير المسلمين
ووصف منتقدون هذا المقترح، الموجود ضمن مشروع قانون لتعديل أحكام الجنسية لعام 2019، بأنه ضد المسلمين بشكل صارخ ومحاولة من حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم الذي ينتمي إليه رئيس الوزراء ناريندرا مودي لتعزيز قاعدة ناخبيه من الهندوس قبل الانتخابات العامة المقررة في مايو- أيار.
ويسعى مشروع القانون لمنح الجنسية للهندوس والسيخ والجاينيين والبوذيين والمسيحيين والبارسيين من أفغانستان وباكستان وبنغلاديش الذين وصلوا إلى الهند قبل يوم 31 ديسمبر كانون الأول 2014.
وقال وزير الداخلية راج ناث سينغ أمام البرلمان "ليس لهم مكان آخر سوى الهند... بإمكان المستفيدين من مشروع القانون الإقامة في أي ولاية في البلد".
لكن توجد معارضة كبيرة لهذا المقترح وخصوصا في ولاية آسام بشمال شرق الهند حيث يشكو السكان منذ سنوات من أن المهاجرين من بنغلاديش مثلوا ضغطا كبيرا على الموارد.
وحاول سينغ طمأنة سكان آسام قائلا إن الولاية لن تتحمل وحدها أي عبء، ويقول "عبء المهاجرين المضطهدين سيشارك البلد كله في تحمله. يجب ألا تتحمل آسام وحدها كل هذا العبء".
للمزيد على يورونيوز: