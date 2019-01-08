إسرائيل تعتقل شابا فلسطينيا تتهمه بقتل جنديين الشهر الماضي

وأعلن الجيش الإسرائيلي أن المعتقل هو عاصم البرغوثي الذي أمضى في السجون الإسرائيلية 11 عاما حتى الإفراج عنه قبل أقل من عام.

وهنأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تغريدة على تويتر الجيش الإسرائيلي والشرطة الخاصة على اعتقال منفذ عملية قتل الجنديين وقال إن إسرائيل ستحاسب كل من يمس أمن مواطنيها.

قال الجيش الإسرائيلي يوم الثلاثاء إنه اعتقل فلسطينيا متهما بالمسؤولية عن قتل اثنين من جنوده الشهر الماضي بالقرب من رام الله خلال مداهمته قرية أبو شيخدم في الضفة الغربية.

وقالت القوات الإسرائيلية الشهر الماضي إنها قتلت صالح البرغوثي شقيق عاصم بحجة مشاركته في عملية إطلاق نار أدت إلى إصابة سبعة مستوطنين عند مستوطنة عوفرا شمال شرق مدينة رام الله في الضفة الغربية.

ونشر الجيش الإسرائيلي فيديو قال إنه لعملية اعتقال البرغوثي من أحد المنازل في قرية أبو شيخدم القريبة من قرية كوبر التي يسكن فيها عاصم وعائلته.

وقالت إسرائيل إن عاصم البرغوثي قتل جنديين إسرائيليين كانا يحرسان مستوطنة جفعات أساف القريبة من رام الله في ديسمبر - كانون الأول وذلك بعدما قتلت القوات الإسرائيلية عضوين مطلوبين من حركة المقاومة الإسلامية (حماس) كانا نفذا هجمات سابقة.

وتمكن المهاجم من الانسحاب وواصلت قوات الجيش الإسرائيلي عمليات مداهمة لمدينتي رام الله والبيرة منذ وقوع العملية كان آخرها يوم الاثنين.

ومنذ مقتل الجنديين بالقرب من رام الله تعتقل إسرائيل عمر البرغوثي والد عاصم القيادي في حركة حماس الذي أمضى ما مجموعه 28 عاما في السجون الإسرائيلية.

وقالت حماس لاحقا في بيان "إن احتفاء الكيان الصهيوني الكبير باعتقال المقاوم عاصم البرغوثي، ليعبّر عن حاجته لانتصارات وهمية يسوقها على شعبها، مخفيا فشله في توفير الأمن لجنوده ومستوطنيه ومشاريعه في الضفة الغربية".

وحيت الحركة في بيانها "عائلة الأخ المجاهد الكبير عمر البرغوثي مخرجة القادة والمجاهدين، والتي قدمت الغالي والنفيس في سبيل مقاومة الاحتلال، حتى غدت شامة فخر وعز لكل فلسطين".

وقال نادي الأسير الفلسطيني يوم الثلاثاء إن "سلطات الاحتلال نقلت الأسير عاصم البرغوثي الذي يبلغ من العمر 33 عاماً إلى مركز تحقيق ’المسكوبية’، وأصدرت أمرا يقضي بمنعه من لقاء المحامي".

وأضاف النادي في بيان "مددت المحكمة العسكرية التابعة للاحتلال في ’عوفر’ اعتقال والده الأسير عمر البرغوثي مدة 72 ساعة إضافية تمهيداً لتحويله إلى الاعتقال الإداري".

وأوضح النادي أن شقيقي عاصم رهن الاعتقال إضافة إلى ما يقارب 40 شخصا من بلدته كوبر منذ تنفيذ عملية قتل الجنديين الإسرائيليين الشهر الماضي.

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